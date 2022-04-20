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    Бизнесмен Пригожин объяснил причину отказа Розенбаума от звания почетного петербуржца

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бизнесмен Пригожин объяснил причину отказа Розенбаума от звания почетного петербуржца

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    Федеральное агентство новостей

    Народный артист России Александр Розенбаум всегда оставался человеком, который никогда не поддавался политической конъюнктуре. Так бизнесмен Евгений Пригожин объяснил решение певца отказаться от звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

    В пресс-службу компании «Конкорд» поступил запрос от журналистов, которые поинтересовались у предпринимателя, почему композитор отказался от высшей награды Северной столицы.

    В своем ответе бизнесмен напомнил, что Розенбаум ранее активно критиковал работу Александра Беглова в должности губернатора Петербурга.

    «Александр Яковлевич Розенбаум всегда был и остается человеком, который никогда не поддавался политической конъюнктуре. Он активно критиковал губернатора Александра Беглова, и совершенно очевидно, что многим был неугоден. А теперь кому-то выгодно, чтобы он замолчал. Все шито белыми нитками», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

    Бизнесмен Пригожин объяснил причину отказа Розенбаума от звания почетного петербуржца
    prt scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

    Упомянутая Пригожиным критика в адрес Беглова звучала из уст Розенбаума зимой, когда он в числе других петербуржцев негодовал по поводу остававшейся нерешенной «снежной проблемы».

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