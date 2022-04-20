Бизнесмен Пригожин объяснил причину отказа Розенбаума от звания почетного петербуржца

«Александр Яковлевич Розенбаум всегда был и остается человеком, который никогда не поддавался политической конъюнктуре. Он активно критиковал губернатора Александра Беглова, и совершенно очевидно, что многим был неугоден. А теперь кому-то выгодно, чтобы он замолчал. Все шито белыми нитками», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».