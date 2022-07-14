Бизнесмен Пригожин назвал исторической задачей победу России над западной коалицией

Победа в священной войне против коалиции западных стран является исторической задачей России. Такую точку зрения выразил бизнесмен Евгений Пригожин.
Так предприниматель отреагировал на инициативу главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея. Социолог предложил перевести промышленность, экономику и общественную жизнь страны в режим мобилизации ввиду специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
«Я абсолютно согласен с Шугалеем. Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы наказать тех, кто убивал русских в течение 8 лет, и для защиты населения Донбасса», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Коллективный Запад под руководством Соединенных Штатов и Европейского союза объявил войну России, считает Пригожин.
«И теперь наша историческая задача – победить в этой священной войне против западной коалиции», — заключил бизнесмен.
Шугалей ранее заявил, что успехи союзных войск в Донбассе расслабили население России. Он призвал сограждан приложить сверхусилия ради скорейшего достижения мира в регионе.