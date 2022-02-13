Бизнесмен пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на 4 млн рублей в Приамурье

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении коммерсанта из Амурской области. Он предстанет перед судом за уклонение от уплаты крупной суммы налогов.

В региональном СУ СКР установили, что фигурант в 2016-2017 годах занимался торговлей нефтепродуктами. Реализация осуществлялась через несколько АЗС.

Фигурант решил скрыть часть прибыли. Он не указал в декларации полную сумму доходов. Его уловка позволила ему не заплатить 4 миллиона рублей в виде налогов.

Недавно правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководящего состава хлебозавода в Нефтекамске. Топ-менеджмент предприятия скрыл 7 миллионов от налогового органа, сообщил сайт «360».

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