Бизнесмен обстрелял оппонента во время конфликта на Фермском шоссе в Петербурге

В Петербурге произошел конфликт со стрельбой. Огонь открыл предприниматель, вскоре его задержали, сообщил сайт 78.ru.
Словесная перепалка случилась на Фермском шоссе. Бизнесмен выхватил оружие, несколько раз выстрелил во второго участника конфликта и скрылся. Силовики задержали предпринимателя и изъяли у него травматический пистолет с тремя патронами.
Конфликт недавно произошел в Мытищах между мужчиной и подростком. Юноша применил газовый баллончик. В ответ мужчина выстрелил из травматического пистолета, сообщило издание РИАМО.