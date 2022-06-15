Бизнесмен из Бангладеш надеется на дальнейшее развитие отношений с Россией после ПМЭФ

«Отношения между Россией и Бангладеш сейчас на очень хорошем уровне. Они начались с момента объявления Бангладеш независимости в 1971 году. Сейчас у нас есть все возможности, чтобы поднять наши отношения на новый уровень. Предстоит много работы, и я думаю, что этот форум поможешь достичь нам успеха», — заявил предприниматель в интервью корреспонденту издания «Слово и Дело», входящему в Медиагруппу «Патриот».