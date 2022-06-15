Бизнесмен из Бангладеш надеется на дальнейшее развитие отношений с Россией после ПМЭФ

Отношения между Россией и Бангладеш могут выйти на новый уровень, в том числе благодаря Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил бизнесмен Саиф али Хан.
Предприниматель стал гостем мероприятия, назвав целью своего посещения бизнес. По его словам, форум открывает для представителей этой сферы новые возможности и знакомства, в которых али Хан очень заинтересован. Особенно его радует, что граждане Бангладеш могут контактировать с русскими бизнесменами.
«Отношения между Россией и Бангладеш сейчас на очень хорошем уровне. Они начались с момента объявления Бангладеш независимости в 1971 году. Сейчас у нас есть все возможности, чтобы поднять наши отношения на новый уровень. Предстоит много работы, и я думаю, что этот форум поможешь достичь нам успеха», — заявил предприниматель в интервью корреспонденту издания «Слово и Дело», входящему в Медиагруппу «Патриот».
Кроме того, Саиф али Хан отметил, что сейчас наблюдаются некоторые сложности с банковскими переводами. Однако бизнесмен надеется, что страны смогут решить данную проблему на государственном уровне для продолжения дальнейшего сотрудничества.