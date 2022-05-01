Бизнесмен Евгений Пригожин в жесткой манере ответил газете The Guardian

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Предприниматель Евгений Пригожин посчитал проявлением хамства вопрос журналиста The Guardian Джейсона Берка о «Группе Вагнера». Бизнесмен напомнил репортеру о преступлениях коллективного Запада в Африке.
Пригожин отметил, что никакой «Группы Вагнера» не существует. По его словам, это коллективный Запад пытается проводить политику порабощения Африки, а также долгое время формировал на территории Мали террористические группировки.
Журналисту Берку бизнесмен посоветовал уволиться из The Guardian и отправиться в благотворительную миссию, которая работает в одной из африканских стран. Циничное и позорное распространение откровенной лжи и фейков газетой The Guardian бросает «грязную тень» на весь британский народ, подчеркнул Пригожин.
«Я прекрасно понимаю, что вы – трусливый человек. Но попробуйте собрать волю в кулак и опубликовать мой ответ полностью. Вы мне задали вопрос, я вам на него ответил», – призвал предприниматель.
Все вопросы Берка возникают в пораженном нацизмом воспаленном мозгу, считает Пригожин. По мнению бизнесмена, «вымирающая западная цивилизация» относит русских, кубинцев малийцев, и множество других народов к отбросам третьего мира. Но «нас много, нас миллиарды, и победа будет за нами», констатировал предприниматель.