«Ъ»: бизнес просит разрешить использовать логотипы заблокированных соцсетей на упаковке

Такое обращение

поступило в Генпрокуратуру от «Руспродсоюза», в состав которого входят «Мистраль

Трейдинг», «Руссоль», «Дымов» и другие марки. Ведомство просят разрешить

использование упаковок с логотипами и ссылками на социальные сети Facebook

и Instagram, которые признаны экстремистскими организациями в России,

передает «Коммерсантъ».