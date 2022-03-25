«Ъ»: бизнес просит разрешить использовать логотипы заблокированных соцсетей на упаковке

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Производители
считают, что изготовление новых упаковок и заклеивание логотипов запрещенных в
России соцсетей потребует больших денежных затрат.
Такое обращение
поступило в Генпрокуратуру от «Руспродсоюза», в состав которого входят «Мистраль
Трейдинг», «Руссоль», «Дымов» и другие марки. Ведомство просят разрешить
использование упаковок с логотипами и ссылками на социальные сети Facebook
и Instagram, которые признаны экстремистскими организациями в России,
передает «Коммерсантъ».
В противном случае
замена упаковок может спровоцировать остановку предприятий и вывод товаров из
оборота. Это также потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат,
что в текущих условиях недопустимо, считает «Руспродсоюз».
Роскомнадзор ранее
запретил отечественным СМИ демонстрировать логотип компании Meta
(запрещена и признана экстремистом в РФ). Это правило
распространяется и на принадлежащие ей соцсети, пишет URA.RU.