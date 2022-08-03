Бизнес на рюкзаках. SpaceX представила рюкзак за 250 долларов для переноски спутниковых «тарелок» Starlink

SpaceX представила аксессуар, призванный облегчить переноску комплекта для доступа к сети спутникового интернета Starlink. Рюкзак выделяется своей особой формой. Он представляет собой жесткий чехол с застежкой-молнией, с лямками и ручками сверху и сбоку. Создатели уверяют, что он подходит для перемещения полного набора для подключения к Starlink – «тарелки», роутера и кабелей.

В SpaceX считают, что такой рюкзак будет пользоваться спросом у тех, кто часто перемещается с комплектом Starlink – например, у отпускников или тех, кто живет в домах на колесах. В Сети же шутят, что при цене в 250 долларов бизнес можно делать уже просто на продаже рюкзаков – компании вовсе не обязательно для этого наращивать абонентскую базу.