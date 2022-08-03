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Бизнес на рюкзаках. SpaceX представила рюкзак за 250 долларов для переноски спутниковых «тарелок» Starlink

Бизнес на рюкзаках. SpaceX представила рюкзак за 250 долларов для переноски спутниковых «тарелок» Starlink

SpaceX представила аксессуар, призванный облегчить переноску комплекта для доступа к сети спутникового интернета Starlink. Рюкзак выделяется своей особой формой. Он представляет собой жесткий чехол с застежкой-молнией, с лямками и ручками сверху и сбоку. Создатели уверяют, что он подходит для перемещения полного набора для подключения к Starlink – «тарелки», роутера и кабелей.

В SpaceX считают, что такой рюкзак будет пользоваться спросом у тех, кто часто перемещается с комплектом Starlink – например, у отпускников или тех, кто живет в домах на колесах. В Сети же шутят, что при цене в 250 долларов бизнес можно делать уже просто на продаже рюкзаков – компании вовсе не обязательно для этого наращивать абонентскую базу.

spacex Starlink
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RusNewsToday24
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