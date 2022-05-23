Бийск станет транспортным коридором в горы Алтая для разгрузки Чуйского тракта

По словам Дешевых, сейчас прорабатывается перспектива развития дорожной сети, чтобы разгрузить Чуйский тракт и расширить возможности для автопутешествий. Этому может способствовать реконструкция межрегионального кольцевого туристического маршрута, который пройдет от Бийска через Солонешное, Усть-Кан, Усть-Коксу, Тюнгур с выходом на Белуху и на Чуйский тракт в районе Ини. Тогда появится второй транспортный коридор от Бийска в Республику Алтай, сообщает «Наш Бийск».