Бийск станет транспортным коридором в горы Алтая для разгрузки Чуйского тракта

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал о планах расширения пропускной способности автотрасс в горы Алтая.
По словам Дешевых, сейчас прорабатывается перспектива развития дорожной сети, чтобы разгрузить Чуйский тракт и расширить возможности для автопутешествий. Этому может способствовать реконструкция межрегионального кольцевого туристического маршрута, который пройдет от Бийска через Солонешное, Усть-Кан, Усть-Коксу, Тюнгур с выходом на Белуху и на Чуйский тракт в районе Ини. Тогда появится второй транспортный коридор от Бийска в Республику Алтай, сообщает «Наш Бийск».
Как отметил Дешевых, попутно в Алтайском крае в рамках нацпроекта намечено отремонтировать 60 километров автотрасс, включая семь участков дорог в Солонешенском районе, Славгороде, Советском районе к заказнику «Лебединый», в Романовском районе — к соленым озерам, и в Алтайском районе.