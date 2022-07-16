«битые» пиксели, запотевающие камеры и зелёные экраны

На этой неделе мир увидел, наконец, смартфон Nothing Phone (1), а первые покупатели уже получили его в руки. И, как оказалось, многие из них были разочарованы, поскольку у новинки нашлись немало проблем.





Пользователи жалуются на зеленоватую и розовую засветку OLED-дисплея. Причём такая проблема была и на новых аппаратах. Известно, что как минимум один пользователь поменял смартфон по гарантии, но и на втором проблема осталась. Более всего это заметно на тёмном фоне.





Ещё один владелец сообщил о «битых» пикселях вокруг фронтальной камеры, врезанной в дисплей.





Наконец, есть проблема с запотеванием основной камеры изнутри. Смартфон получил защиту от воды по стандарту IP53, однако один из пользователей показал фото, где камера запотела. Неясно, проблема ли это в конструкции или попытка выдать за брак намеренного погружение смартфона в воду.





Презентация смартфона состоялась несколько дней назад.