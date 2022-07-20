«Битва за здоровье»: невролог Власов сделал прогноз на случай переизбрания Байдена

Здоровье американского лидера Джо Байдена уже давно вызывает тревогу как в США, так и за пределами страны. Российский врач-невролог Ян Власов сделал прогноз на случай переизбрания главы Белого дома.
Он отметил, что 79-летний Байден страдает не только от деменции, о которой твердят все эксперты, но и от сосудистых нарушений головного мозга, передает РЕН ТВ. На это, по словам медика, указывают автоматические действия, например, попытки пожать руку воздуху.
Кроме того, Власов указал на возможное наличие у пожилого президента амиостатического синдрома, поскольку у него наблюдается замедленность мимики.
«Я думаю, этот президентский срок его доведут, но он не сможет пойти на следующий. Если он окажется на следующем сроке, то это будет, скорее, битва за здоровье, а не за политику», — сказал он.
Ранее телеканал RT сообщил, что Джо Байден вновь оговорился. На этот раз глава государства во время выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.