Битва роботов «Живая сталь» пройдет в Ростове-на-Дону

Соревнования 30-килограммовых боевых роботов пройдут на базе Ростовского колледжа технологий машиностроения с 20 по 25 июля.
Участвовать в соревнованиях будут школьники и учащиеся колледжей, разбитые на команды. Каждый коллектив представит свою модель боевого, «аренного» робота, передает портал «Привет-Ростов.ру». Модели роботов данного класса ограничены весом 30 килограммов. Рост их составляет около 50 сантиметров.
Жюри оценят боевые машины по нескольким параметрам: конструкторская идея, мастерство управления, повреждения, наносимые противнику. Организаторы «Живой стали» категорически против того, чтобы роботы походили на людей. Они считают, что цель соревнований — пробудить у ребят изобретательскую жилку и стимулировать интерес к изучению робототехники.