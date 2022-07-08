Битва роботов «Живая сталь» пройдет в Ростове-на-Дону

Жюри оценят боевые машины по нескольким параметрам: конструкторская идея, мастерство управления, повреждения, наносимые противнику. Организаторы «Живой стали» категорически против того, чтобы роботы походили на людей. Они считают, что цель соревнований — пробудить у ребят изобретательскую жилку и стимулировать интерес к изучению робототехники.