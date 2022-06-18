биткойн рухнул до $19 100, эфир упал почти до $1000

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Эта неделя началась с «Чёрного понедельника», когда биткойн и все остальные криптовалюты резко обвалились в цене. В середине недели, казалось, было достигнуто зыбкое равновесие, при этом биткойн плавал в районе 20-22 тыс. долларов, но сегодня утром обрушение продолжилось.

Несколько минут назад биткойн рухнул до 19 100 долларов, за последнюю неделю криптовалюта подешевела на 33,6%. Рыночная капитализация монеты составляет всего 371 млрд долларов.

Что касается эфира, то он падал до 1005 долларов, а сейчас криптовалюты стоит около 1016 долларов. За последнюю неделю эта монета подешевела почти на 40%, капитализация составляет 123 млрд долларов.





Monero упала на 39%, Avalanche подешевела на 33%, Cardano — на 22%, Solana – на 23%, Dogecoin – на 29%.

Криптовалютный рынок привязан к фондовому, который продолжает штормить после решения ФРС повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. В последний раз американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году.