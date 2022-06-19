биткойн обвалился до $17 600, эфир упал ниже $900

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Падение всех криптовалют продолжается: если вчера мы констатировали падение биткойна ниже 20 000 долларов, то за последние сутки он опустился до 17 600 долларов, отскочил до 18 200 долларов, но на момент публикации заметки снова упал ниже 18 000 долларов.





За последнюю неделю криптовалюта подешевела более чем на треть. Рыночная капитализация монеты составляет всего 347 млрд долларов. Есть ли у биткойна шанс развернуться в обратном направлении, никто точно сказать не может. Но подобные потрясения происходили и раньше, после чего биткойн демонстрировал стабильный рост.

Эфир за последние несколько часов падал до 888 долларов, а на момент публикации заметки курс криптовалюты составлял 940 долларов. Если раньше казалось страшной ситуация падения ниже 1000 долларов, то теперь держатели монеты надеются, что она не посыпется ещё ниже. За неделю курс обвалился более чем на 35%. Рыночная капитализация монеты составляет 115 млрд долларов.

Другие монеты обвалились не так сильно: Solana подешевела за неделю всего на 5,6%, Cardano — на 12,5%, Dogecoin — на 20%, Shiba Inu — на 12%, Avalanche — на 20%.