Биткойн будет стоить $2 млн, но сначала он вырастет до $200 тыс. и обвалится на 70%. Оптимистичный прогноз Лоуренса Лепарда

Инвестиционный менеджер и «гуру по управлению активами» Лоуренс «Ларри» Лепард заявил, что в течение шести лет биткойн увеличится в цене в 100 раз.

В свежем подкасте Quoth the Raven 16 октября Лепард заявил, что биткойн будет стоить 2 млн долларов, при этом главная криптовалюта находится в нисходящем тренде почти год.

Лепард, уже известный своим оптимизмом в отношении биткойнов и драгоценных металлов, стал одним из немногих, кто предсказал семизначную цену BTC в текущих условиях.





Он считает риском не владеть биткойном в качестве страховки от того, что он называет «кризисом суверенного долга».

Я не предлагаю никому брать все свои деньги и вкладывать их в биткойны, но любой, кто не имеет какой-либо позиции в биткойнах, сильно рискует. Биткойн может упасть до нуля, но я лично считаю, что биткойн вырастет в 100 раз.

На уточняющий вопрос, согласен ли он с тем, что один биткойн может в конечном итоге стоить 2 миллиона долларов, в 100 раз больше, чем сейчас, Лепард ответил однозначно: «Да, легко». Он также установил временные рамки в 5-6 лет.

Лепард добавил, что следующий макромаксимум должен быть в районе 200 000 долларов, после чего последует еще одна просадка на 70%.