Биткойну предрекли снижение до 15 000 долларов

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Последние несколько недель выдались очень тяжелыми для рынка криптовалют: стоимость Bitcoin, а вместе с ним и Ethereum, а также альткойнов, непрерывно снижалась с 5 мая. Аналитики связывают падение крипторынка с поднятием ФРС процентной ставки, причем быстрый рост инфляции, как ожидается, заставит регулятора США поднимать ставку быстрее. По словам основателя сервиса «Кошелек.ру» Михаила Богданова, сейчас во всем мире растет понимание начала нового мощнейшего финансово-экономического кризиса, когда обесцениваться могут любые активы, кроме золота. Криптовалюта относится к рисковым активам, которые могут дешеветь быстрее и сильнее других (например, тех же акций).





Как следствие, в нынешней ситуации эксперты скептически относятся к возможному отскоку курса Bitcoin. Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что коррекция на криптовалютном рынке продолжится в ближайшие месяцы, а биткойн может подешеветь до 15 тысяч долларов. В текущей ситуации инвесторы не готовы рисковать, поэтому капитал перетекает в сырьевой сектор, который служит убежищем от инфляции, пояснил он.



Так выглядит график снижения стоимости Bitcoin. Резкий обвал случился 5 мая

Михаил Богданов согласен, что сейчас не стоит ожидать роста котировок криптовалют. Скорее всего, продолжится коррекция стоимости активов с краткосрочными откатами. При этом в случае закрепления цены биткоина ниже 30 тысяч долларов в ближайшие недели его курс может снизиться до 24 тысяч, считает эксперт.

Разворота в движении курса биткойна пока не видно, и ожидать его подорожания в ближайшее время не стоит, отметил аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов. По его мнению, одним из наиболее сильных драйверов текущего падения цены Bitcoin стала проблема алгоритмического токена USD Terra, который входил в топ-10 монет по капитализации. При этом велика вероятность повышенной волатильности и других стейблкоинов в ближайшее время из-за внутрирыночной зависимости котировок, уверен эксперт.

В общем, пока эксперты сходятся на том, что Bitcoin в ближайшие недели точно не отыграет свое падение. Получится ли у него сделать это в перспективе нескольких месяцев – тоже пока непонятно.