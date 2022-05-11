биткойн поднимется до $35 000 или обвалится до $20 000, считает известный аналитик

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Аналитик Али Мартинес заявил, что у биткойна есть реальные шансы вернуться к курсу 35 000 долларов уже в текущем цикле несмотря на то, что сейчас он стоит 31 000 долларов, а буквально за последний час он сходил к отметке 29 000 долларов.

Али Мартинес называет диапазон от 30 700 до 31 700 долларов зоной сильной поддержки. Именно по такой цене 515 000 держателей криптовалюты приобрели почти 420 000 монет. Именно они и могут поддержать биткойн, так как эти пользователи заинтересованы в отскоке курса и не хотят лишиться дохода.





Аналитик призывает трейдеров не торопить события, а также добавляет, что только после поднятия курса выше 36 000 долларов медвежий тренд будет окончательно сломлен.

Впрочем, риск дальнейшей просадки курса остаётся высоким. Али Мартинес не исключает, что в случае закрепления в районе 30 000 долларов есть вероятность обвала курса до 20 000 долларов.