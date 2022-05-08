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    Bitcoin уже не спасти? Курс обвалился почти до 34 000 долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bitcoin уже не спасти? Курс обвалился почти до 34 000 долларов

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    Сегодня утром курс главной криптовалюты продолжил своё падение и опустился до отметки 34 274 доллара, согласно данным биржи Binance.

    Напомним, в пятницу курс биткойна резко опустился до 37 000 долларов и продержался не ниже 36 000 в течение субботы. Сегодня ночью за один биткойн давали уже меньше 36 000 долларов, а утром курс просел ещё ниже. За неделю курс упал на 10%, а рыночная капитализация составила 654 млрд долларов.


    Вместе с биткойном рухнул и эфир, который подешевел на неделю на 9% и сейчас торгуется за 2538 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 306 млрд долларов.

    Антирекорды по падению установили Cronos (-26%), STEPN (-26%), Nexo (-20%), Terra (-19%), Kadena (-18%), Arweave (-17%). Solana подешевела на 14%, Shiba Inu стала дешевле на 11%.

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