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    Bitcoin рухнул. Курс обвалился ниже 37 000 долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bitcoin рухнул. Курс обвалился ниже 37 000 долларов

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    Сегодня вечером курс главной криптовалют рухнул ниже отметки 37 000 долларов, при этом рыночная капитализация биткойна составляет 783 млрд долларов.

    Стоит отметить, что только вчера биткойн подорожал сразу на 6%, а его цена превышала 40 000 долларов. Так курс отреагировал на решение Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов или на 0,5 %,

    Впрочем, после падения курс опустился даже ниже, чем он был до этого скачка. На момент публикации  заметки курс стабилизировался в районе 37 000 долларов.


    Как утверждает Santiment, курс биткойна может снижаться дальше, называя зоной сильной поддержки отметку 38 000 долларов. При пересечении этой отметки активизируются скупщики, в результате чего курс снова поднимается выше. Курс пару недель действительно держался в районе этой отметки.

    Аналитики ZebPay считают, что зоной поддержки биткойна сегодня является отметка 37 300 долларов, а если продавцы будут активнее покупателей, то курс вполне может упасть до 35 000 долларов в самое ближайшее время.

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