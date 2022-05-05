Bitcoin рухнул. Курс обвалился ниже 37 000 долларов

загрузка...

Сегодня вечером курс главной криптовалют рухнул ниже отметки 37 000 долларов, при этом рыночная капитализация биткойна составляет 783 млрд долларов.

Стоит отметить, что только вчера биткойн подорожал сразу на 6%, а его цена превышала 40 000 долларов. Так курс отреагировал на решение Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов или на 0,5 %,

Впрочем, после падения курс опустился даже ниже, чем он был до этого скачка. На момент публикации заметки курс стабилизировался в районе 37 000 долларов.





Как утверждает Santiment, курс биткойна может снижаться дальше, называя зоной сильной поддержки отметку 38 000 долларов. При пересечении этой отметки активизируются скупщики, в результате чего курс снова поднимается выше. Курс пару недель действительно держался в районе этой отметки.

Аналитики ZebPay считают, что зоной поддержки биткойна сегодня является отметка 37 300 долларов, а если продавцы будут активнее покупателей, то курс вполне может упасть до 35 000 долларов в самое ближайшее время.