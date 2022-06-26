BIS: мировым банкам необходимо не допустить новой эры высокой инфляции

Сейчас мировая экономика находится на гране перехода в эру высокой инфляции, сообщили в Банке международных расчетов (BIS).
Специалисты предупредили мировые центральные банки о необходимости сдерживания этого процесса. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля.
«Риск стагфляции нависает над мировой экономикой, поскольку угроза новой эры инфляции совпадает с более слабыми перспективами роста и повышенной финансовой уязвимостью», — говорится в ежегодном отчете BIS.
Вместе с тем в финансовой организации призвали банкиров действовать уверенно в сложившихся обстоятельствах.
Сейчас по всему миру наблюдается существенный всплеск инфляции. Одним из главных факторов этого процесса стало повышение цен на топливо в связи с антироссийской политикой Запада.