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BIS: мировым банкам необходимо не допустить новой эры высокой инфляции

BIS: мировым банкам необходимо не допустить новой эры высокой инфляции
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сейчас мировая экономика находится на гране перехода в эру высокой инфляции, сообщили в Банке международных расчетов (BIS).

Специалисты предупредили мировые центральные банки о необходимости сдерживания этого процесса. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля. 

«Риск стагфляции нависает над мировой экономикой, поскольку угроза новой эры инфляции совпадает с более слабыми перспективами роста и повышенной финансовой уязвимостью», — говорится в ежегодном отчете BIS.

Вместе с тем в финансовой организации призвали банкиров действовать уверенно в сложившихся обстоятельствах. 

Сейчас по всему миру наблюдается существенный всплеск инфляции. Одним из главных факторов этого процесса стало повышение цен на топливо в связи с антироссийской политикой Запада. 

bis инфляция Экономика
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