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Биотопливо из кукурузной кочерыжки начали производить в Ставропольском крае

Биотопливо из кукурузной кочерыжки начали производить в Ставропольском крае
pxhere.com

В Ставропольском крае предлагают использовать вместо газа пеллеты из кукурузных кочерыжек. Об этом сообщает сайт «Красный север».

Один из хлебозаводов Ставрополья закупил оборудование и теперь производит пеллеты из кукурузной кочерыжки. Раньше они шли на выброс. Отмечается, что продукт экологически чист, к тому же содержит в себе микроэлементы и витамины. Его можно использовать как кормовую добавку для грызунов, либо в качестве розжига для отопления.

«Пеллеты — это продукт, который используется многими странами как альтернатива газу для отапливания жилых помещений. Предприятие изначально ориентировано на экспорт продукции. В связи с санкциями в планы внесены коррективы. Тем не менее, будем продвигать продукцию на рынки, в том числе зарубежные», — рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Пеллеты были изобретены в середине двадцатого века Рудольфом Гуннерманом. Среди европейских стран их активно использовала Швеция во время энергокризиса в 1984 году. Технология получила распространение также и в других странах.

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