Биотопливо из кукурузной кочерыжки начали производить в Ставропольском крае

Один из хлебозаводов Ставрополья закупил оборудование и теперь производит пеллеты из кукурузной кочерыжки. Раньше они шли на выброс. Отмечается, что продукт экологически чист, к тому же содержит в себе микроэлементы и витамины. Его можно использовать как кормовую добавку для грызунов, либо в качестве розжига для отопления.