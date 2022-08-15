Биотопливо из кукурузной кочерыжки начали производить в Ставропольском крае

В Ставропольском крае предлагают использовать вместо газа пеллеты из кукурузных кочерыжек. Об этом сообщает сайт «Красный север».
Один из хлебозаводов Ставрополья закупил оборудование и теперь производит пеллеты из кукурузной кочерыжки. Раньше они шли на выброс. Отмечается, что продукт экологически чист, к тому же содержит в себе микроэлементы и витамины. Его можно использовать как кормовую добавку для грызунов, либо в качестве розжига для отопления.
«Пеллеты — это продукт, который используется многими странами как альтернатива газу для отапливания жилых помещений. Предприятие изначально ориентировано на экспорт продукции. В связи с санкциями в планы внесены коррективы. Тем не менее, будем продвигать продукцию на рынки, в том числе зарубежные», — рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.
Пеллеты были изобретены в середине двадцатого века Рудольфом Гуннерманом. Среди европейских стран их активно использовала Швеция во время энергокризиса в 1984 году. Технология получила распространение также и в других странах.