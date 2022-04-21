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    Биологи Вагенингенского университета обнаружили у грибов Trichaptum более 17 тысяч полов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Биологи Вагенингенского университета обнаружили у грибов Trichaptum более 17 тысяч полов

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    pixabay.com/PD

    Исследователи из Вагенингенского университета
    проанализировали ДНК трех видов грибов из рода Trichaptum и выяснили, что у них
    может быть более 17 тыс. полов.

    Указанный вид обычно растет на деревьях и бревнах в Северном
    полушарии. Организмы хорошо изучены и их довольно просто выращивать в
    лабораторных условиях. В ходе эксперимента специалисты изучили ДНК образцов и
    соединили их друг с другом, чтобы проверить, произойдет ли скрещивание.

    Анализ показал, что у грибов может быть свыше 17 тыс.
    биологических полов. Это многообразие позволяет виду выживать. Грибы ведут «сидячий»
    образ жизни, и наличие половых вариаций повышает сексуальную совместимость
    соседей и их шансы произвести здоровое потомство, пишет Planet Today.

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