Биологи Вагенингенского университета обнаружили у грибов Trichaptum более 17 тысяч полов

Указанный вид обычно растет на деревьях и бревнах в Северном

полушарии. Организмы хорошо изучены и их довольно просто выращивать в

лабораторных условиях. В ходе эксперимента специалисты изучили ДНК образцов и

соединили их друг с другом, чтобы проверить, произойдет ли скрещивание.