Биологи Вагенингенского университета обнаружили у грибов Trichaptum более 17 тысяч полов

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Исследователи из Вагенингенского университета
проанализировали ДНК трех видов грибов из рода Trichaptum и выяснили, что у них
может быть более 17 тыс. полов.
Указанный вид обычно растет на деревьях и бревнах в Северном
полушарии. Организмы хорошо изучены и их довольно просто выращивать в
лабораторных условиях. В ходе эксперимента специалисты изучили ДНК образцов и
соединили их друг с другом, чтобы проверить, произойдет ли скрещивание.
Анализ показал, что у грибов может быть свыше 17 тыс.
биологических полов. Это многообразие позволяет виду выживать. Грибы ведут «сидячий»
образ жизни, и наличие половых вариаций повышает сексуальную совместимость
соседей и их шансы произвести здоровое потомство, пишет Planet Today.
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