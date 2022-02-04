Биолог Баранова: штамм коронавируса «Омикрон» научился обходить протеазу TMPRSS2

Биолог Баранова: штамм коронавируса «Омикрон» научился обходить протеазу TMPRSS2 Новости
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила способность «Омикрона» заражать детей.

Специалист в беседе с «Лентой.ру» указала, что предыдущие штаммы, такие как альфа и дельта, нуждались в клеточной протеазе TMPRSS2, чтобы заражать людей. Штамм «Омикрон» научился заходить в клетки напрямую, не задействуя ее.

Баранова отметила, что протеазы TMPRSS2 много у взрослых, а у детей ее очень мало. По этой причине дети были ранее более защищенными от коронавируса, который нуждался в протеазе, чтобы попасть в клетки. Дети для него были трудной добычей, отметил биолог.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что при заражении подвариантом ВА.2 штамма коронавируса «Омикрон» у инфицированных вновь пропадет обоняние и вкус. Это свидетельствует о том, что вирус поражает нейроны.

 
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