Билли Айлиш рассталась с бойфрендом из-за слухов о его изменах

Билли Айлиш

Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом Мэттью Тайлером Ворсом. Об этом он сам рассказал в инстаграме*, добавив, что пользователи сети и поклонники Айлиш обвиняли его в изменах певице, чего он не делал.

Никто никому не изменял. Отношения заканчиваются. Так просто бывает. А распространять ложь в интернете может быть опасно, — заявил он.



Мэттью Тайлер Ворс

Ворс также обратился к пользователям сети, которые обсуждали слухи о его измене. Тысячи людей тратят время на то, чтобы писать отвратительные вещи о тех, кого они никогда не узнают, — и это самое трусливое, что можно сделать. Живите своей собственной жизнью.

В сторис актер также добавил скриншот статьи, в которой заявлялось, что он “недостаточно хорош” для Билли Айлиш.

Сама Билли Айлиш расставание не прокомментировала.

Британский актер Мэттью Тайлер Ворс и Билли Айлиш начали встречаться в 2021 году. Бойфренд старше певицы на 10 лет.

После начала отношений с Айлиш Ворс оказался в центре скандала. Вскоре после того, как саму певицу обвинили в том, что она высмеяла азиатский акцент, пользователи сети обнаружили старые посты Ворса в соцсетях, в которых увидели расизм. Позже он публично извинился за это.

Ранее Билли Айлиш рассказала о том, как она живет с синдромом Туретта: этот диагноз звезде поставили, когда ей было 11 лет.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией