Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах: “Целовал тело и залез сверху”

Билл Мюррей

Актер Билл Мюррей оказался в центре скандала: его обвинили в сексуальных домогательствах на съемках фильма “Быть смертным”.

Слухи о “неподобающем поведении” Билла Мюррея на съемках дебютной картины Азиза Ансари появились еще весной. Тогда же сообщалось, что именно из-за этого инцидента была приостановлена работа над фильмом. Сегодня же издание Page Six делится подробностями той истории.

Выяснилось, что жалоба поступила со стороны сотрудницы съемочной группы: девушка заявила, что 72-летний актер приставал к ней — “целовал ее тело”, а после “залез на нее”. Она пыталась сопротивляться, но под весом актера не могла двигаться. При этом уточняется, что девушка гораздо моложе Мюррея. Свидетели подтвердили, что актер действительно приставал к девушке и попытался ее поцеловать, но при этом заявили, что оба они были в масках.

Ранее сам Мюррей в беседе с CNBC заявил, что у них с сотрудницей съемочной группы возникло недопонимание. И именно это привело к жалобе с ее стороны. Он заявил, что сделал нечто, показавшееся ему “забавным”, однако девушка, по его словам, восприняла это не так, как он рассчитывал. Он добавил, что мир “сильно изменился с тех пор, как он был молодым”.

Как уточняет инсайдер, сотрудница “интерпретировала его действия как исключительно сексуальные” и была “в ужасе”.

Уточняется, что Мюррей попытался замять скандал и выплатил 100 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении, однако это, судя по всему, не помогло.