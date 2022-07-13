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Билл Гейтс собрался пожертвовать практически все состояние на благотворительность

Билл Гейтс собрался пожертвовать практически все состояние на благотворительность
globallookpress.com/Tobias Hase/dpa

Американский бизнесмен Билл Гейтс рассказал о планах по передаче практически всего финансового состояния в собственный благотворительный фонд Gates Foundation. 

Соответствующее заявление он сделал на странице в Twitter. По словам Гейтса, это произойдет не мгновенно. Он продолжит переводить деньги со своего личного счета в течение жизни. 

«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — сказал бизнесмен. 

Однако крупная транзакция произойдет до конца текущего месяца. Речь идет, в частности, о 20 миллиардах долларов. Вместе с тем Гейтс добавил, что фонд увеличит расходы до 9 миллиардов долларов в год. 

билл гейтс благотворительность состояние фонд
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