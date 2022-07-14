Билл Гейтс отдаст почти все свое состояние на благотворительность: “Я покину список самых богатых людей мира”

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation, который он основал вместе со своей бывшей женой Мелиндой Гейтс. Об этом миллиардер рассказал в твиттере (заблокирован в России).

Гейтс отметил, что после этого он выйдет из списка самых богатых людей мира. Я планирую отдать практически все свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз и покину список самых богатых людей мира. Билл Гейтс рассказал, что ежегодно направлял в фонд по 6 млрд долларов, но “великие кризисы нашего времени требуют большего”. Миллиардер уже перечислил фонду 20 млрд долларов.