Билл Гейтс заявил, что не жалеет о браке с Мелиндой, но больше жениться не собирается

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Билл Гейтс

Билл Гейтс дал интервью газете The Sunday Times, в котором сказал, что не жалеет о браке со своей экс-супругой Мелиндой и, если бы он мог вернуться в прошлое, то женился бы на ней снова.

Каждый брак претерпевает изменения, когда дети уходят из дома. Мой, к несчастью, закончился разводом. Но, с моей точки зрения, это был прекрасный союз, я бы ничего не изменил. Знаете, я бы не женился ни на ком другом, будь такая возможность. Я бы снова женился на Мелинде,

— признался миллиардер.

Мелинда Гейтс

Он добавил, что не планирует снова связывать себя узами брака, но тем не менее рекомендует всем жениться и выходить замуж.

Напомним, что Билл и Мелинда Гейтс официально развелись в августе прошлого года после 27 лет брака. Мелинда впоследствии признавалась, что тяжело переживала разрыв, причиной которого стали разногласия, накопившиеся за многие годы. Она не прокомментировала слухи об изменах Билла, но отметила, что была против его дружбы с предпринимателем Джеффри Эпштейном, который обвинялся в секс-торговле несовершеннолетними.

Бывшие супруги не подписывали брачный договор, однако это, по словам Билла, не стало проблемой при разводе.