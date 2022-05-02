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    Билл Гейтс допустил появление более смертельной мутации COVID-19

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Билл Гейтс допустил появление более смертельной мутации COVID-19

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    globallookpress.com/Tobias Hase/dpa

    Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что текущая пандемия коронавирусной инфекции все еще угрожает человечеству. Бизнесмен поделился этим мнением во время беседы с изданием The Financial Times.

    Пандемия коронавируса угрожает человечеству появлением мутации, которая будет еще более заразной и смертельной, отметил Гейтс. Однако, по его мнению, это маловероятно. Основатель Microsoft при этом добавил, что не хочет быть «голосом обреченности и мрака».

    Гейтс также предположил, что человечество еще не видело худшего за эту пандемию. Из-за этого он предложил составить группу международных специалистов для быстрого выявления глобальных угроз здоровью.

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