Билеты на концерты Бориса Гребенщикова начали продавать в Европе

Поэт-музыкант Борис Гребенщиков запланировал гастрольный тур по европейским городам.
Гребенщиков выступит перед иностранной публикой в сентябре. Его концерты пройдут в Германии, Швейцарии, Латвии, Литвы и Эстонии. Цены на билеты уже появились в продаже и зависят от конкретной страны. При пересчете на российскую валюту зрителям придется отдать от 3100 до 9000 рублей.
Одна из самых недорогих площадок оказалась в Таллине. Там поклонники творчества Гребенщикова заплатят от 55 евро за билет. В Мюнхене мероприятие обойдется от 63 евро. Дороже всего послушать песни музыканта в Праге — от 3500 крон. Пока заполняемость залов составляет всего 50%, пишет Teleprogramma.pro.