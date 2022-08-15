Билеты на концерты Бориса Гребенщикова начали продавать в Европе

Гребенщиков выступит перед иностранной публикой в сентябре. Его концерты пройдут в Германии, Швейцарии, Латвии, Литвы и Эстонии. Цены на билеты уже появились в продаже и зависят от конкретной страны. При пересчете на российскую валюту зрителям придется отдать от 3100 до 9000 рублей.