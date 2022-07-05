Билеты на концерт Максима Галкина в Турции отдают за бесценок

Стоимость билета на концерт Галкина в Турции стартует от 300 турецких лир. В пересчете на российские рубли, сумма составляет порядка 1000 рублей. VIP-партер обойдется фанатам за 4600 рублей. Это тоже достаточно низкая цена за билет этого класса.