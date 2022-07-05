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Билеты на концерт Максима Галкина в Турции отдают за бесценок

Билеты на концерт Максима Галкина в Турции отдают за бесценок
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Зрители активно раскупают билеты на концерт юмориста Максима Галкина в Турции, сообщает издание Сtnews. В пересчете на российские рубли сумма за выступление шоумена становится смехотворной.

Стоимость билета на концерт Галкина в Турции стартует от 300 турецких лир. В пересчете на российские рубли, сумма составляет порядка 1000 рублей. VIP-партер обойдется фанатам за 4600 рублей. Это тоже достаточно низкая цена за билет этого класса.

Поклонники предположили, что такая ценовая политика имеет непосредственную взаимосвязь с нынешним финансовым положением дел звезды.

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RusNewsToday24
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