Билеты на ближайший концерт певца SHAMAN достигают 4500 рублей

Билеты на концерт исполнителя SHAMAN в Кургане достигают 4500 рублей, сообщает издание URA.ru.
На ближайшее выступление исполнителя раскуплены практически все билеты. Отмечается, что за самый дорогой из них зрителям придется отдать 4500 рублей, а за более скромные места — 1800 рублей.
Отметим, что артист пользуется популярностью у публики, его песни знают и поют многие россияне. SHAMAN получил огромную популярность в конце февраля 2022 года.
Исполнитель записал новую композицию под названием «Я русский», слова и музыку к которой он написал сам. Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России.