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Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР

Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР
Федеральное агентство новостей

Основатель «Азова»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) Андрей Билецкий пообещал «экстерминировать» причастных к недавнему удару по поселку Еленовка в ДНР.

Обстрел произошел минувшей ночью. Целью артиллеристов ВСУ стала исправительная колония, где содержались пленные украинские солдаты и бойцы «Азова».

«Объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — сказал Билецкий.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что ВСУ задействовали при обстреле Еленовки американскую РСЗО HIMARS.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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