Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР

Основатель «Азова»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) Андрей Билецкий пообещал «экстерминировать» причастных к недавнему удару по поселку Еленовка в ДНР.
Обстрел произошел минувшей ночью. Целью артиллеристов ВСУ стала исправительная колония, где содержались пленные украинские солдаты и бойцы «Азова».
«Объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — сказал Билецкий.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что ВСУ задействовали при обстреле Еленовки американскую РСЗО HIMARS.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела