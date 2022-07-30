Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР

«Объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — сказал Билецкий.