Билет в один конец: Коротченко назвал два неизбежных пути для колумбийских наемников на Украине

Колумбийские военные планируют приехать на Украину, чтобы инструктировать и помогать Вооруженным силам Украины, говорится в публикации местного издания El Tiempo. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал в беседе с «Народными Новостями», что ждет южноамериканцев в случае прибытия на Украину.
Колумбийское издание утверждает, что группа военных планирует «командировку» в июле-августе длительностью от шести до девяти месяцев. Как пояснил министр обороны Колумбии Диего Молано, помощь Киеву была согласована с главой Пентагона Ллойдом Остином во время майского визита американца в Боготу.
«Группа офицеров, унтер-офицеров и профессиональных солдат была отобрана, благодаря их опыту и знаниям, для поездки в Европу и проведения обмена опытом и консультирования солдат украинской армии по технике и тактике разработки оперативных задач по разминированию в этой европейской стране», — говорится в сообщении минобороны Колумбии.
Южноамериканские военные не смогут помочь ВСУ, поскольку не знакомы с боевой обстановкой, не владеют языком для коммуникаций и не обладают необходимым боевым опытом, убежден Игорь Коротченко. По его словам, события на Украине мало напоминают то, к чему привыкли колумбийцы — бесконечные разборки наркокартелей. Поэтому, считает специалист, их судьба предрешена.
«Колумбия может помочь Украине только масштабными поставками наркотиков. Что касается каких-то фриков, которые поедут — их судьба будет печальной, если они выступят в качестве наемников. Здесь не латиноамериканские картели выясняют отношения между собой. Идут полноценные боевые действия. Судьба любых наемников, не знающих ни театра военных действий, ни языка, предрешена: либо сбегут, либо станут расходным материалом», — констатировал Коротченко.
Напомним, в середине февраля Минобороны России назвало точное количество иностранных наемников, примкнувшим к подразделениям ВСУ и нацбатам. По оценкам военного ведомства, киевские власти смогли привлечь 6824 граждан иностранных государств из 63 стран мира. Отмечалось, что самая многочисленная группировка «солдат удачи» приехала из Польши — более 1700 человек. Порядка 1500 военных приехали из США, Канады и Румынии. Кроме того, обратили внимание в Минобороны, численность иностранных наемников на Украине неизменно снижается.
Ранее капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему наемники бегут из Украины. По его словам, иностранцы не ожидали, что столкнутся лицом к лицу с самой сильной армией мира. Кроме того, они не рассчитывали, что станут лишь «живым щитом» для украинских военных.