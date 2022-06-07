Билет в один конец: Коротченко назвал два неизбежных пути для колумбийских наемников на Украине

Напомним, в середине февраля Минобороны России назвало точное количество иностранных наемников, примкнувшим к подразделениям ВСУ и нацбатам. По оценкам военного ведомства, киевские власти смогли привлечь 6824 граждан иностранных государств из 63 стран мира. Отмечалось, что самая многочисленная группировка «солдат удачи» приехала из Польши — более 1700 человек. Порядка 1500 военных приехали из США, Канады и Румынии. Кроме того, обратили внимание в Минобороны, численность иностранных наемников на Украине неизменно снижается.