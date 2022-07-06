Bild: в Германии сокращают подачу горячей воды из-за роста цен на газ

Обозреватели немецкого издания Bild рассказали, что ряд арендодателей в Германии начали сокращать подачу горячей воды в жилые дома из-за сильного роста цен на электричество и газ.
Как рассказали авторы, в 600 квартирах в городе Диппольдисвальде в Саксонии горячая вода будет подаваться с четырех до восьми утра, с одиннадцати утра до часа дня и с пяти до десяти вечера. Арендаторы остались крайне возмущены этим решением.
«Такое было — я слышала от бабушки, — только после Второй мировой войны. Не знаю, как я буду купать свою дочь», — рассказала одна из арендаторов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.