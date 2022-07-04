Bild: Украина «подарила» России первую немецкую САУ PzH 2000

Одна из самоходных артиллерийских установок PzH 2000 немецкого производства, переданная Вооруженным силам Украины, попала в руки российских военных, передает немецкая газета Bild.
Как утверждают журналисты, самоходка получила повреждения после попадания в нее снаряда из немецкого гранатомета. Обстоятельства инцидента не сообщаются, однако известно, что самоходка стала трофеем для ВС России.
По мнению немецких журналистов, Киев крайне расточительно относится к военной помощи, которую обеспечивает Берлин. Кроме того, вопросы есть и к самим немецким властям, предпочитающим значительно наращивать собственный военный бюджет для защиты третей страны.
Авторы материала убеждены, что в итоге все оружие, поставленное Киеву, окажется в руках России, а это чревато потерями как технологий, так и денег, потраченных на создание и транспортировку крайне недешевой техники.
«Канцлер Олаф Шольц хочет увеличить военный бюджет в два раза. Но Германия ни с кем не воюет, и по факту немцы платят за оружие для Украины, которое в итоге оказывается у русских. (…) Германия теряет деньги и технологии (…) Сколько еще придется заплатить за Украину, какой будет цена для немцев?» — задаются вопросом журналисты.
Всего Германия поставила Украине семь артиллерийских самоходок PzH 2000, однако намерена увеличить эту цифру в будущем.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.