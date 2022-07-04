Bild: Украина «подарила» России первую немецкую САУ PzH 2000

«Канцлер Олаф Шольц хочет увеличить военный бюджет в два раза. Но Германия ни с кем не воюет, и по факту немцы платят за оружие для Украины, которое в итоге оказывается у русских. (…) Германия теряет деньги и технологии (…) Сколько еще придется заплатить за Украину, какой будет цена для немцев?» — задаются вопросом журналисты.