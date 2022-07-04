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Bild: посол Украины в Германии Мельник получит новую должность в Киеве

Bild: посол Украины в Германии Мельник получит новую должность в Киеве
globallookpress.com/IMAGO/Christian Thiel

Посол Украины в Германии Андрей Мельник покинет свою должность и вернется в Киев. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Исходя из полученных данных, в украинской столице его ждет должность замминистра иностранных дел. Ожидается, что дипломат покинет территорию Германии уже этой осенью.

«Такое предложение министерство [иностранных дел] сделало украинскому президенту [Владимиру Зеленскому]. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — цитирует источник Bild.

Ранее Мельник неоднократно становился объектом критики за свои неконтролируемые высказывания, критикующие власти Германии.

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