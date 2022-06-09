Bild: Польша поставила Украине вооружений на 2 милларда долларов

Лидер Польши Анджей Дуда заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Варшава отправила Украине вооружения на 2 млрд долларов.
По словам польского президента, в телефонном разговоре Владимир Зеленский попросил помощи в виде тяжелого вооружения. При этом Варшава поставила на Украину более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники, а также винтовки, боеприпасы и ракеты.
«Это огромные затраты, но мы понимаем необходимость. Мы обращаемся ко всем: если у кого-то есть возможность отправить артиллерию, например», — заявил Дуда.
Вместе с этим польский лидер сообщил, что Варшава ведет переговоры о покупке новых танков и ожидают такие поставки из Германии. Однако, по словам президента Польши, этот вопрос не сегодняшнего дня, а рассчитан на несколько лет.
При этом ранее польские аналитики высказали мнение, что население государства начало одолевать страх относительно своего материального будущего. В ближайшее время в Польше могут пройти волны социальных протестов, вызванных проблемами снижения уровня жизни граждан.