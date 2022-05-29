Bild: подразделения ВСУ в Северодонецке и Лисичанске не смогут прикрываться мирными жителями

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Северодонецке и Лисичанске не смогут использовать местных жителей в качестве живого щита, пишут СМИ.
Как сообщают журналисты немецкого издания Bild, ситуация для местной группировки ВСУ складывается тяжелейшим образом. Города планомерно окружаются российскими подразделениями, при этом прикрываться мирным населением у украинских военных и националистов уже не получится.
«От прежних 100 тысяч жителей Лисичанска остались единицы. Город почти полностью опустел», — пишут обозреватели из Германии.
В то же время ситуация усугубляется тем, что ВС РФ простреливают все пути снабжения украинской группировки. Таким образом, российские силы имеют больше огневых возможностей, нежели украинские.