Немецкие власти не смогут компенсировать поставки природного газа из России с помощью метана, который добывается из коровьего навоза и силоса. Об этом заявили журналисты местной газета Bild.
Обозреватели подчеркнули, что успех нескольких деревень ФРГ, где смогли заместить поставки российских энергоносителей добываемым из коровьего навоза и силоса метаном, является лишь поверхностным достижением.
В материале Bild уточнили, что при любом раскладе на всю Германию коровьего навоза очевидно не хватит, ведь подобную схему нельзя применять в больших городах и на промышленных предприятиях. Дело в том, что в двух последних случаях необходимы совершенно другие объемы поставок природного газа.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что нехватка газа из РФ заставила Германию признать свое поражение в антироссийской игре Запада.