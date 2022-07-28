Bild: коровий навоз не поможет Германии заменить российский газ

В материале Bild уточнили, что при любом раскладе на всю Германию коровьего навоза очевидно не хватит, ведь подобную схему нельзя применять в больших городах и на промышленных предприятиях. Дело в том, что в двух последних случаях необходимы совершенно другие объемы поставок природного газа.