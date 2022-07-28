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Bild: коровий навоз не поможет Германии заменить российский газ

Bild: коровий навоз не поможет Германии заменить российский газ
pxhere.com

Немецкие власти не смогут компенсировать поставки природного газа из России с помощью метана, который добывается из коровьего навоза и силоса. Об этом заявили журналисты местной газета Bild.

Обозреватели подчеркнули, что успех нескольких деревень ФРГ, где смогли заместить поставки российских энергоносителей добываемым из коровьего навоза и силоса метаном, является лишь поверхностным достижением.

В материале Bild уточнили, что при любом раскладе на всю Германию коровьего навоза очевидно не хватит, ведь подобную схему нельзя применять в больших городах и на промышленных предприятиях. Дело в том, что в двух последних случаях необходимы совершенно другие объемы поставок природного газа.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что нехватка газа из РФ заставила Германию признать свое поражение в антироссийской игре Запада.

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