Bild: каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой без российского газа

Каждый второй житель Германии опасается, что без поставок российского газа зиму 2022-2023 года сложно будет пережить, следует из опроса INSA, пишет немецкое издание Bild.
Так, данные социологического опроса показали, что замерзнуть зимой текущего года боится каждый второй житель Германии. При этом 75% немцев признались, что высокие цены на энергоносители являются тяжелым бременем. Из опроса следует, что 50% респондентов отметили падение качества уровня жизни.
Ранее министр экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что необходимо снизить потребление голубого топлива везде, где возможно. При этом Германия вынуждена будет приостановить деятельность некоторых промышленных предприятий.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.