Bild: Германия столкнется зимой с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки газа

Правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести к чрезвычайным ситуациям следующей зимой. Об этом сообщает таблоид Bild.
По информации издания, глава ведомства ФРГ Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций. Чиновники обсуждали газовый кризис.
На встрече было заявлено, что федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайные ситуации в регионах. По информации таблоида, даже если тяжелое положение из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то оно может коснуться отдельных федеральных земель.
Проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, утверждает Bild. В правительстве ожидают двухкратного или трехкратного повышения цен на энергоресурс.