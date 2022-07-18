Bild: Германия столкнется зимой с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки газа

На встрече было заявлено, что федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайные ситуации в регионах. По информации таблоида, даже если тяжелое положение из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то оно может коснуться отдельных федеральных земель.