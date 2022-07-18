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Bild: Германия столкнется зимой с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки газа

Bild: Германия столкнется зимой с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки газа
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести к чрезвычайным ситуациям следующей зимой. Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации издания, глава ведомства ФРГ Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций. Чиновники обсуждали газовый кризис.

На встрече было заявлено, что федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайные ситуации в регионах. По информации таблоида, даже если тяжелое положение из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то оно может коснуться отдельных федеральных земель.

Проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, утверждает Bild. В правительстве ожидают двухкратного или трехкратного повышения цен на энергоресурс.

газ Германия кризис фрг
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