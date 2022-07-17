Bild: большинство немцев уверены в росте безработицы в Германии

Издание Bild опубликовало результаты социального опроса, проведенного институтом INSA. По полученным данным, 74% жителей германии ожидают экономического спада и роста безработицы.
Как рассказали авторы Bild, из 1003 опрошенных 83% считают, что цены в Германии будут и дальше расти и будут ограничения для частных домохозяйств. 63% респондентов ожидают, что компании будут отключены от газоснабжения.
По словам обозревателей, несмотря на то, как меняется общественное мнение о ситуации в экономике, немецкие политики по-прежнему держат курс на продолжение ведения антироссийских санкций, вредящих самой Германии.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.