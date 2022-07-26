«Билайн» запустил свой сервис видеоконференций

Оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске собственного сервиса облачных видеоконференций.





Сервис получил название rOOm. Он создан на базе партнерского решения linkchat от компании «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.

Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны – rOOm работает в браузере, а также на мобильных устройствах.





Как отмечают разработчики, сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи — студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и атак далее. Также rOOm можно использовать для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.





rOOm предоставляется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.