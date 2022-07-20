«Билайн» первым представил единый тариф, который заменил более 20 продуктов

«Билайн» объявил о запуске единого тарифа UP, о чем сообщили пресс-службе оператора.

«Билайн» запускает новый тариф UP, который заменит собой основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов.

«Билайн»

Это продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у оператора в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда: «Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений».

Вместе с тарифом представили пять персонажей, которых называют апперы. Пчела Базя, дракон Юнг, кот Пуш, робот Пинг и панда Тапа обладают уникальными суперспособностями и позволяют получать различные бонусы.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы как от “Билайна”, так и от наших партнеров, – например, Яндекс и IVI.

«Билайн»

Каждый из апперов будет иметь 36 вариантов настроек. Пчела даст возможность делиться минутами и гигабайтами с номерами членов семьи клиента со скидкой 50%. Дракон позволит получить безлимитный доступ к YouTube и TikTok. Пуш обеспечит приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов оператора и получение в полтора раза больше интернета в роуминге без доплаты. Робот Пинг позволит воспользоваться дополнительными 30 минутами голосовых вызовов. Панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и позволит получить скидку в размере 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.