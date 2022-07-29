Билану пришлось несколько часов добиваться внимания Бурака Озчивита

Звезда сериала «Великолепный век», турецкий актер Бурак Озчивит провел встречу с российскими фанатами в Москве. Единственным мужчиной, который посетил мероприятие из российских знаменитостей стал певец Дима Билан, пишет CT News.
Популярный блогер Лена Миро в своем блоге отметила, что Диме Билану пришлось ждать встречи с турецким актером несколько часов. Ранее Миро раскритиковала Ольгу Бузову, которая приехала на встречу ради фотографии с турецкой звездой.
«Где ваше самоуважение? За каким заревом вы набились в ресторан как селедки в бочке в ожидании кумира?» — спросила Миро.
Ранее «Народные Новости» писали, что Лена Миро назвала имя суженного певицы Ольги Бузовой. По словам блогера, влиятельного ухажера артистки могут звать Олегом.