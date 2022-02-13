Библейские пророчества указывают на победу России в противостоянии Востока и Запада

Большинство событий, описанных в Библии, — реальны, утверждают исследователи и богословы. В ней можно найти указание на прошлое и будущее.

Трактовать изложенные в Новом Завете слова можно по-разному, но есть некоторые аспекты, которые не вызывают разночтений у экспертов. В Откровении Иоанна Богослова есть описание «первого зверя», попирающего Закон Божий. Богословы однозначно заявляют, что речь идет о Папе Римском.

Согласно Откровению, против «первого зверя» выступит северный царь «с видом агнца, но говорящий как дракон». Считается, что на эту роль подходит США с их стремлением к мировому господству. Третьей силой в книге назвали южного царя. Предположительно, имеется в виду радикальный ислам.

«Пока эти три стороны — США, Европа и ислам — воюют за господство, в стороне от конфликта рождается новая сила», — пишет автор блога на платформе «Яндекс.Дзен».

Цари «от восхода солнечного» соберут огромную армию и отправятся в бой, говорится в Откровении. Эксперты раскопали, кого подразумевает Библия под царем с востока. Ответ нашли в Книге пророка Иезекииля, там есть слова о народах Мешеха и Фувала. В ассирийском источнике используется другая транскрипция: Маска и Табал. Предположительно, это Москва и Тобол. Ученые считают, что новой силой станут народы европейской части России, Сибири, Урала и, возможно, Китая.

Оптинские старцы Анатолий и Исаакий предсказали России духовное возрождение и войну с Западом. Как и Библия, старцы уверены, что Европа и Америка рухнут.

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