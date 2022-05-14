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    Бибилов назвал референдум о вхождении Южной Осетии в состав России судьбоносным шагом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бибилов назвал референдум о вхождении Южной Осетии в состав России судьбоносным шагом

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Южная Осетия сделала судьбоносный шаг, когда приняла решение о проведении референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале

    Южноосетинский лидер назначил дату проведения референдума в пятницу. Голосование пройдет 17 июля 2022 года, передает телеканал «360». Бибилов также отметил, что гордится своей причастностью к этому процессу и напомнил об исторической связи России и Южной Осетии.

    «Мы сделали это! Мы сделали судьбоносный шаг – мы идем домой, мы идем в Россию», — заявил глава республики.

    Ранее постпред Крыма Мурадов заявил, что южные регионы Украины войдут в состав России. По его словам, эти территории всегда были русскими и там проживает «близкое русскоязычное население».

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