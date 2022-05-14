Бибилов назвал референдум о вхождении Южной Осетии в состав России судьбоносным шагом

Южноосетинский лидер назначил дату проведения референдума в пятницу. Голосование пройдет 17 июля 2022 года, передает телеканал «360». Бибилов также отметил, что гордится своей причастностью к этому процессу и напомнил об исторической связи России и Южной Осетии.