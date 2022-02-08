Биатлонист Максим Цветков остался без олимпийского золота из-за последнего промаха на ОИ

Биатлонист Максим Цветков остался без олимпийского золота из-за последнего промаха на ОИ Новости
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Представляющий российскую сборную на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады-2022 Максим Цветков лишил себя золотой медали промахом на последнем огневом рубеже.

Россиянин был одним из претендентов на награду высшей пробы в биатлоне. Он показал лучшие результаты по прохождению предыдущих трех огневых стоек, однако последний этап завершился для него обидным промахом, который лишил Цветкова золотой медали.

По итогу соревнований первое место досталось французскому биатлонисту Кентену Фийону Майе. Серебро выиграл белорус Антон Смольсков, а бронзу — участник команды Норвегии Йоханнесу Бе.

Олимпийский комитет России на Олимпиаде в Пекине представлен 212 спортсменам. На текущий момент российская команда находится на третьей строчке общего медального зачета 24-х зимних Игр.

 
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