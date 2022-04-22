BFM: поставщики газа во Франции расторгают контракты с клиентами из-за роста цен

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Французские поставщики газа расторгают или не продлевают договоры
со своими клиентами, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на BFM TV.
Вследствие роста цен на голубое топливо некоторые компании не могут выполнять свои обязательства по контрактам с фиксированной
ценой. Около 20 участников рынка уже аннулировали договоры, что
привело к увеличению расхода газа почти в два раза.
«Также специалист по нефти и энергетике Жан-Пьер Фавеннек
указал, что цена голубого топлива в последнее время выросла в шесть раз и
потому операторы не могут себе позволить работать в убыток», — отмечается в материале.
Аналитик Игорь Юшков ранее заявил, что Испания и Португалия
первыми в Европе могут отказаться от поставок газа из РФ. Российская труба до них не доходит, поэтому им будет проще
наложить эмбарго.